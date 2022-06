Ukraine-Blog: Selenskyj bezeichnet Russland als Terrorstaat

Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in einem belebten Einkaufszentrum in Krementschuk, Ukraine, sehen Menschen Rauchschwaden. Nach einem russischen Raketeneinschlag in einem belebten Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk wird befürchtet, dass zahlreiche Zivilisten getötet oder verletzt wurden. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte am Montag in einem Telegrammpost, die Zahl der Opfer sei "unvorstellbar". Er zitierte Berichte, wonach sich zum Zeitpunkt des Angriffs mehr als 1.000 Zivilisten im Einkaufszentrum befanden. (Foto: Viacheslav Priadko/AP/dpa )