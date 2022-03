Ukraine-Krieg: Lufthansa rechnet mit steigenden Preisen

Neue Flotte für Lufthansa

Lufthansa will die Modernisierung der Flotte beschleunigen. Jährlich werden zwei Milliarden Euro in neue Jets investiert, die etwa ein Drittel weniger Kerosin verbrauchen und deutlich leiser fliegen.



Lufthansa will die Gelegenheit nutzen, dass Leasingfirmen die russischen Bestellungen vorerst nicht bedienen werden. Interessiert ist Lufthansa unter anderen an Airbus A320neo-Modelle.