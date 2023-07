Ultravox: Als Midge Ure auf den Beatles-Produzenten hörte

London (dpa) - . In den frühen 1980er Jahren zählten Ultravox mit ihrem kreativen, anspruchsvollen Synthie-Sound und Hits wie „Hymn“, „Vienna“ oder „Dancing With Tears In My Eyes“ zu den stilbildenden Bands der New-Wave-Bewegung. Auch nach dem letzten gemeinsamen Konzert von Midge Ure, Chris Cross, Billy Currie und Warren Cann vor knapp zehn Jahren wurde es nicht still um Ultravox. Denn nach und nach öffnen die Musiker ihr Bandarchiv. Jetzt erscheint das Album „Quartet“, das 1982 unter der Ägide von Beatles-Produzent George Martin aufgenommen wurde, in einer imposanten Neuauflage.