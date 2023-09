Umfrage: „Ernährung und Gesundheit“ soll auf den Lehrplan

Berlin (dpa) - . Eine Mehrheit der Erwachsenen ist einer Umfrage zufolge dafür, bestimmte Verbraucherthemen in der Schule zu thematisieren. In einer Forsa-Befragung für die Verbraucherzentrale Bundesverband sprachen sich 88 Prozent dafür aus, dass Kinder und Jugendliche in der Schule etwas über „Ernährung und Gesundheit“ lernen sollten. 85 Prozent sind demnach dafür, dass der „Umgang mit Geld und Versicherungen“ behandelt wird. „Umweltschutz und fairer Handel“ (82 Prozent) sowie der „Umgang mit Handy und Internet“ (74) landeten bei der Umfrage dahinter.