Umstrittener Altkönig zu Besuch in Spanien eingetroffen

Vigo (dpa) - . Der in Abu Dhabi im Exil lebende Altkönig Juan Carlos ist zu einem Heimatbesuch in Spanien eingetroffen. Der Privatjet mit dem 85-Jährigen an Bord landete am frühen Mittwochnachmittag in Vigo in der Region Galicien im Nordwesten des Landes, wie unter anderem im staatlichen TV-Sender RTVE zu sehen war. Offizielle Informationen zum erst dritten Besuch von Juan Carlos in Spanien seit dem Weggang ins Exil vor drei Jahren gab es zunächst nicht.