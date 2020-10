Umweltaktivisten blockieren A3 bei Idstein - Unfall im Stau

Umweltaktivisten haben sich von einer Brücke über der A3 bei Idstein abgeseilt. (Foto: Wiesbaden112)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

IDSTEIN / STADTALLENDORF - Im Streit um den Weiterbau der A49 in Mittelhessen haben sich am Dienstag zehn Aktivisten von einer Brücke über die A3 bei Idstein bis zur Mittelleitplanke abgeseilt. Die Polizei sperrte die Autobahn in beiden Richtungen. Schnell bildeten sich lange Staus. In Fahrtrichtung Köln fuhr ein Auto am Stauende auf einen Laster auf. Der verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubscharuber in eine Klinik geflogen.

Am Mittag räumte ein Spezialkommando der Polizei die Brücke, sechs Aktivisten wurden nach Angaben eines Sprechers vorläufig festgenommen. Anschließend wurde die A3 wieder für den Verkehr freigegeben.

Auf der A3 bei Idstein ist ein Auto einem Laster aufgefahren. (Foto: Wiesbaden112)

Wir berichten weiter.