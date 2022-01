Unbedarftes Gummibärchen-Werfen kann teuer werden

Das Corpus Delicti: Gummibärchen. Kinder hatten die Süßigkeit gegen einen Zug in Kaiserslautern geworfen. (Symbolfoto: dpa)

KAISERSLAUTERN - Ein Zug stand am Mittwochabend in Kaiserslautern unter schwerem Beschuss – mit Gummibärchen. Diese hatten zwei Mädchen und zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren vom Deck eines Parkhauses heruntergeworfen. Zeugen hatten allerdings nur gesehen, dass der Zug mit Gegenständen beworfen wurde und deshalb die Polizei alarmiert. Sechs Einsatzkräfte rückten aus. Vor Ort stellten die Beamten am Zug allerdings keine Schäden fest – dafür fanden sie auffallend viele Gummibärchen auf dem Gleis.

Kurz darauf fanden die Polizisten auch die "Täter" auf dem Parkdeck. Das Corpus Delicti, die Tüten der Gummibärchen, lag auf dem Parkdeck bei den Kindern. Außer einer Standpauke dürfte die Aktion für die 13- und 14-Jährigen keine Konsequenzen haben. Für ihre Eltern dagegen schon. Denn sie müssen die Kosten für den Polizeieinsatz tragen – und die dürften bei mehreren Hundert Euro liegen.