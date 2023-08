Unbekannter Täter erschießt Mann auf der Straße

Das Opfer wurde den Angaben zufolge von zwei Kugeln in die Brust und ins Bein getroffen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er starb. Die Hintergründe der Tat in der Nähe des Berliner Tors waren zunächst völlig unklar. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.