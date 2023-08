Unbekannter Täter erschießt Mann in Hamburg auf einer Straße

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er starb. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Opfer um einen 2003 geborenen Mann. Die Polizei hingegen gab am Samstagabend an, er sei 18 Jahre alt gewesen. Zu den Hintergründen der Tat in der Nähe des Berliner Tors hieß es von der Polizei, dass das Opfer aus zunächst unbekannten Gründen mit dem Täter in Streit geraten sei. Dieser habe daraufhin die Schüsse abgefeuert und sei mit einem Fahrrad geflüchtet. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.