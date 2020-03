„Undenheim hilft!“: Erste Freiwillige stehen bereit

Kurz nach Bekanntwerden der Aktion haben sich bereits 25 Bürger gemeldet und ihre Hilfe, beispielsweise beim Einkauf, angeboten. (Foto: dpa)

UNDENHEIM - Mittwoch, 17 Uhr, Gemeindeverwaltung, Sprechstunde des Ortsbürgermeisters. Jede Woche herrscht um diese Uhrzeit rege Betriebsamkeit im Gemeindebüro, der Besucherraum ist fast immer voll besetzt. Normalerweise. Jetzt ist alles anders: An der Eingangstür hängt ein Hinweis, dass die Sprechstunden vorerst ausfallen, im Rathaus ist ungewohnte Stille. Nur Ortsbürgermeister Marcus Becker hält die Stellung, ohne Publikumsverkehr, die Kontakte mit den Bürgern beschränken sich auf Telefonate und Mails.

Er ist erst seit August vergangenen Jahres neuer Ortschef, er hätte sich eine Krise, wie jetzt durch das Coronavirus ausgelöst, noch vor ein paar Tagen nicht ausmalen können. Eigentlich wollte er jetzt so richtig loslegen, Projekte wie den Bau eines neuen Bauhofes oder die Errichtung der Sanitär- und Umkleidegebäude auf dem neuen Sportplatz vorantreiben. All das wird jetzt hinten angestellt, das öffentliche Leben steht still. Becker sieht in der aktuellen Situation nur eine zentrale Aufgabe: „Wir wollen Undenheim unbeschadet durch die Corona-Krise bringen.“ Dabei liegt bei ihm und seinen Beigeordneten das Hauptaugenmerk auf den Personengruppen, die am meisten vor der Krankheit geschützt werden müssen: „Unsere alten Mitbürger und die anderen Risikogruppen“, sagt Becker. Die Gemeinde hat deswegen die Aktion „Undenheim hilft“ gestartet. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Aufrufs hätten sich spontan 25 Bürger gemeldet und ihre Hilfsdienste angeboten, auch über Nachbarschaftshilfen seien erste Angebote bekannt.

„Aufgrund des Coronavirus sind gerade ältere Menschen und Personen, die einer Risikogruppe angehören, zunehmend vorsichtig und verlassen ihr Haus oder ihre Wohnung nicht mehr. Auch kann es zukünftig in Undenheim zu Quarantäne-Fällen kommen“, schreibt Becker in seinem Aufruf.

Um hilfsbedürftige Personen zu unterstützen, habe sich die Gemeinde Undenheim dazu entschlossen, unter dem Motto „Undenheim hilft!“ einen ehrenamtlichen Hilfsdienst ins Leben zu rufen, um einen Einkaufsservice anzubieten oder bei anderen Erledigungen zu helfen. Mitbürger, welche ihre Hilfe anbieten möchten, sowie Personen, die diese in Anspruch nehmen wollen, haben die Möglichkeit, sich bei der Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 06737-7 10 78 36 zu melden. Freiwillige Helfer werden gebeten, möglichst die E-Mail-Adresse Miteinander@Undenheim.de zu nutzen.

Ansonsten stehen fast alle Räder still in der Gemeinde. Die ersten wirtschaftlichen Auswirkungen werden mittlerweile spürbar. So finden in der Selztalgemeinde jährlich rund 40 Trauungen im Heimatmuseum statt, gefeiert wird meistens in der ortsansässigen Gastronomie, die Übernachtungsbücher in den Gästehäusern waren voll. Für die nächsten Wochen wurden alle Hochzeiten und privaten Feiern abgesagt, händeringend wird nach Ersatzterminen zu einem späteren Zeitpunkt gesucht.

Schwierige Situation für Sportvereine

Und auch im Betrieb der etwa 30 Ortsvereine stehen die Räder still. Eine schwierige Situation vor allem für die sporttreibenden Vereine. Susi Grief, Jugendleiterin des VfR Undenheim, hat aber für die Maßnahmen volles Verständnis: „Die Gesundheit hat absoluten Vorrang“, sagt sie. Hart sei es dennoch für die rund 130 Kinder und Jugendlichen in acht Mannschaften, die gerade jetzt im Frühling wieder ins Freie drängen.

Aber Vorrang haben jetzt die Vorkehrungsmaßnahmen, um auch in Undenheim eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden. Von daher erhofft sich Ortsbürgermeister Marcus Becker eine große Unterstützung: „Vielleicht wachsen wir durch diese Krise in der Gemeinde zu einer neuen Solidargemeinschaft zusammen.“