Undenheimer können sich „Weinfrühling“ nach Hause holen

DAS WEINPAKET

Sieben Weingüter tragen je einen Wein zum Paket bei, das unter der E-Mail-Adresse Weinfruehling@BfU- Undenheim.de zum Preis von 45 Euro bestellt werden kann. Die Weinpakete können dann entweder in den Weingütern abgeholt werden oder sie werden sogar nach Hause geliefert – zumindest in Undenheim und den Nachbardörfern.



Das Paket besteht aus einer hochwertigen Weintragetasche, etwas Knabbergebäck, einem Weinaromarad sowie den folgenden Weinen: Weingut Best: Weißherbst, Weingut Thilo Brand: Silvaner, Weingut Jung: Grauer Burgunder, Weingut Junghof: Regent, Weingut Kalbfuss: 2019 Gewürztraminer feinherb, Weingut Mann: Cabernet Dorsa und Weingut Sparrmühle: Silhouette.