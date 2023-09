Unesco entscheidet über Welterbe-Status für Erfurt

Erfurt (dpa) - . Das jüdisch-mittelalterliche Erbe von Erfurt könnte an diesem Sonntag in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen. Die UN-Kulturorganisation Unesco will in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad darüber entscheiden. Die 45. Sitzung des Welterbekomitees sollte eigentlich im Juni 2022 in Russland stattfinden. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde sie jedoch verschoben und wird nun in Riad nachgeholt.