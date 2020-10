Unfall auf A66: Fahndung nach drittem Fahrer

Der gesuchte Ramsy Azakir. (Fotos: Polizei)

HOFHEIM / FRANKFURT - Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A66 bei Hofheim am Taunus fahnden die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Kriminalpolizei Hofheim nun nach dem dritten Fahrer. Dieser soll am Samstag den in Hofheim sichergestellten Lamborghini gefahren haben. Bei dem gesuchten Tatverdächtigen handelt es sich um den 34-jährigen Ramsy Azakir.

Der Gesuchte, der nach bisherigen Erkenntnissen ohne festen Wohnsitz ist, wird von der Polizei wie folgt beschrieben: 190 Zentimeter groß, kräftig, er hat schwarze längere Haare (evtl. zum Zopf gebunden), einen schwarzen Bart und braune Augen.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Aufenthalt der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Hofheim, unter Telefon 06192-2079500 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

