Unfall mit mehreren Toten und Verletzten bei Eilenburg

Eilenburg (dpa) - . Bei einem schweren Unfall auf der B87 bei Eilenburg in Nordsachsen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Zuvor hatten Leipziger Volkszeitung (LVZ) und die „Bild“-Zeitung berichtet. Nach Angaben der Polizei gibt es auch mehrere Verletzte. Laut einem dpa-Reporter sind drei stark beschädigte Pkws zu sehen, Trümmerteile liegen auf der Straße. Auch ein Lastwagen war am Unfallort.