Unfallopfer sollen Straße bei Rot überquert haben

Trotz des Einsatzes von Notärzten erlag die 15-Jährige laut Polizei noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Ihre ein Jahr jüngere Begleiterin wurde schwer am Kopf und am Oberkörper verletzt und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. „Dem Vernehmen nach soll jedoch bei ihr keine Lebensgefahr bestehen“, hieß es in der Mitteilung der Polizei.