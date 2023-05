Ungeklärte Fragen nach Untergang der „Georg Büchner“

Nicht nur viele Seeleute, die später auf der lange als Ausbildungsschiff der „VEB Deutsche Seereederei“ genutzten „Georg Büchner“ gelernt haben, rätseln weiter über die Unglücksursache. Ebenso wenig festlegen wollte sich das Seeamt am Landgericht Danzig im Jahr 2018: Als mögliche Ursache werde ein Leck in der Rumpfbeplankung oder ein unzureichender Schutz der Bullaugen und Seitenventile in Betracht gezogen, heißt es seinerzeit in einem Urteil. Sicher sind sich die polnischen Gutachter nicht.