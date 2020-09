Ungelöste Mordfälle: „Wir tun das Menschenmögliche“

Vita

Klaus Puderbach wurde 1945 in Rimbach im Westerwald geboren und studierte von 1965 bis 1970 Rechtswissenschaften an der Universität Mainz. Im Fachbereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften arbeitete er auch von 1972 bis 1974, ehe er als Referent ins rheinland-pfälzische Justizministerium wechselte.



Nach einer Richtertätigkeit am Mainzer Landgericht und einer weiteren Referententätigkeit im Ministerium war Puderbach von 1989 bis 2010 Oberstaatsanwalt und Leitender Oberstaatsanwalt in Zweibrücken, Kaiserslautern, Frankenthal und Mainz. 2010 ging er in den Ruhestand.



Ehrenamtlich engagierte sich Klaus Puderbach über viele Jahre u.a. für die Behindertenseelsorge sowie den Täter-Opfer-Ausgleich.