"Unser System schafft das"

ZU DEN PERSONEN Professor Nawid Khaladj ist Facharzt für Herzchirurgie und Chirurgie und Notfallmediziner. Seit Oktober 2018 ist er medizinischer Geschäftsführer der Klinikum Darmstadt GmbH. Clemens Maurer ist Verwaltungswirt und Krankenhausbetriebswirt und seit Februar 2013 Geschäftsführer am Klinikum. (ine)

DARMSTADT - Verschobene Operationen, Fieberkontrollen an den Eingängen, Engpässe bei der Schutzkleidung: Das Coronavirus hat auch in den Kliniken in Südhessen zu einigen Veränderungen geführt. Die Versorgung der Patienten wird vom Klinikum Darmstadt aus gesteuert. Ein Gespräch mit den beiden Geschäftsführern Clemens Maurer und Professor Nawid Khaladj.

Das Klinikum koordiniert derzeit die Versorgung von 16 Kliniken in ganz Südhessen, dazu wurde ein Planungsstab gebildet. Was sind die Hauptaufgaben?

Clemens Maurer: Die Aufgabe geht auf den Erlass des Sozialministeriums vom 21. März zurück. Seitdem fungiert das Klinikum als einziger Maximalversorger in Südhessen und als einziges Level-I-Haus als Bindeglied zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Versorgungsgebiet 6, das sich von Rüsselsheim und Groß-Gerau über die Kreise Darmstadt-Dieburg, Bergstraße bis in den Odenwald zieht. Hauptaufgabe ist, Patienten mit und ohne Covid-19 bestmöglich zu steuern, bei gleichzeitiger Sicherung der bestmöglichen Versorgung. Dazu zählt auch die Steuerung der Ressourcen wie etwa Schutzmaterialien. Das heißt, wir haben immer vorausschauend im Blick, ob sich in einem der Häuser die Lage zuspitzt, und können so frühzeitig eingreifen.

Können Sie an einem Beispiel zeigen, wie der Planungsstab arbeitet?

Maurer: Bei uns laufen für Südhessen alle Fäden zusammen, offene Fragen werden tagesaktuell im Klinikum-internen Krisenstab besprochen und wir berichten diese Entwicklungen in enger Taktung über den Planungsstab nach Wiesbaden. So bereiten wir die Themen vor, die das Ministerium in Erlasse oder Verordnungen umsetzen kann. Für alle Versorgungsgebiete wurden Eskalationsstufen erarbeitet, alle Häuser wurden in Versorgungslevel eingeteilt für den Fall, dass Erkrankungszahlen exponentiell ansteigen sollten. Jedes Versorgungslevel definiert, welche Versorgung dort geleistet werden kann: Die Krankenhäuser in den Kreisen und kreisfreien Städten zählen zu den Kategorien II - dort gibt es Intensivstationen - und III, dort gibt es eine 24/7 Arztpräsenz.

Nawid Khaladj: Über diese neue Rolle und Funktion wachsen wir mit den anderen Häusern im Versorgungsgebiet täglich weiter zusammen. Nicht nur im Austausch über Schutzmaterialien und Kapazitäten von Beatmungsplätzen. Auch medizinisch: in Video- und Telefonkonferenzen aller Intensivmediziner der Südhessischen Krankenhäuser und Fachkliniken werden Fachwissen und Erfahrungen mit dieser neuen Krankheit ausgetauscht. Wir lernen uns gegenseitig besser kennen und können so die Lage und Leistungsfähigkeit immer besser einschätzen, Patienten können so frühzeitig bei Kapazitätsengpässen oder einer Verschlechterung des Zustandes in eine Klinik mit mehr Kapazitäten oder anderen technischen und Behandlungsmöglichkeiten verlegt werden. Der enge Austausch mit dem Gesundheitsamt, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst ist dabei auch sehr wichtig und wertvoll.

Wie ist Südhessen aufgestellt, was die Versorgung mit Intensivbetten, Geräten und Schutzausrüstung zur Behandlung von Corona-Patienten angeht?

Khaladj: Zu Beginn gab es erhebliche Engpässe - vor allem bei Schutzmaterialien, aber die Lage hat sich deutlich entspannt. Die Kapazitäten in den Krankenhäusern sind heute und für die kommenden Tage und Wochen - solange sich die Ansteckungsraten nicht dramatisch verändern - gut ausreichend. In dem schon existierenden, webbasierten Interdisziplinären Versorgungsnachweis, mit dem Rettungsdienst und Krankenhäuser digital miteinander vernetzt werden, werden jetzt für ganz Hessen auch die aktuellen Kapazitäten von Normal- und Intensivstationsbetten sowie die Reichweiten der Schutzausrüstungen abgebildet. Seit der letzten Woche sind die zu Verfügung stehen Beatmungskapazitäten durch eine Verordnung des Bundesgesundheitsministers zusätzlich täglich an ein zentrales Register zu melden; dadurch erhalten wir auch eine Übersicht in ganz Deutschland.

Wann ist im Klinikum die Belastungsgrenze erreicht?

Maurer: Wir alle tun alles dafür, dass in unseren Krankenhäusern keine Situationen entstehen wie in unseren europäischen Nachbarländern. Dies schaffen wir durch den Aufbau unserer Intensiv- und dort vor allem der Beatmungsplätze und durch eine umsichtige und vorausschauende Patientensteuerung in unserem Versorgungsgebiet - so werden Patienten, die der Qualität eines Maximalversorgers nicht mehr bedürfen, in Level-II-Krankenhäuser verlegt, dafür schaffen wir dann im Klinikum Platz für schwere Behandlungsverläufe. Derzeit haben wir im Klinikum Darmstadt 48 Intensivbetten - rund ein Viertel davon ist bisher mit Covid-19-Patienten belegt. Wir können diese Intensivkapazitäten allein im Klinikum auf 110 Betten hochfahren. Dafür haben wir weitere Beatmungsgeräte angeschafft und schulen unser Personal.

Khaladj: Es erfolgt eine enge Abstimmung zwischen den Krankenhäusern im Versorgungsgebiet. Durch die Koordination von Patientenströmen in die Level-II-Kliniken können wir auch weiterhin für alle Notfallpatienten in Südhessen da sein, denn dafür steht das Klinikum eben auch als Haus der höchsten Versorgungsstufe 24/7 bereit. Wir richten uns darauf ein, dass Covid-Patienten in ganz Deutschland in den nächsten Monaten zur Normalität gehören. Daher haben wir Konzepte für die Ausweitung der Infektionsbereiche erstellt. Dabei gilt weiterhin: Das Klinikum ist für alle Patienten da und hat die nötigen Kapazitäten. Durch die Einrichtung von grünen Non-Covid- und roten Covid-Bereichen erfolgt eine strikte Trennung der Patienten und Versorgung durch separate Teams.

Auf dem Klinikum-Gelände ist ein provisorischer Triageplatz für Corona-Patienten aufgebaut worden, die Eingänge werden von Sicherheitspersonal kontrolliert, Pflegekräfte messen bei jedem Besucher die Temperatur: Wie stark hat das Coronavirus den Klinikalltag verändert?

Khaladj: Die Aufstellung eines Triageplatzes vor dem Klinikum war wichtig, um Patienten mit Symptomen oder Risikopatienten noch vor dem Betreten des Klinikums von den übrigen Patienten zu trennen. Dadurch vermeiden wir, dass sich die Wege im Klinikum kreuzen. Verdachtsfälle können so direkt in die Isoliereinheiten verlegt werden, diese sind von den übrigen Stationen getrennt. Wir sehen, dass vieles in Bewegung gekommen ist, und dafür danken wir auch all unseren Mitarbeitenden. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten in neuen Teams, wir üben seit Wochen den Ernstfall und bereiten alles für einen möglichen Katastrophenfall vor - in Hoffnung und wachsender Zuversicht, dass dieser nicht eintritt. Von dem fachlichen Austausch und dem Arbeiten in neuen Teams profitieren alle.

Werden immer noch alle Operationen, wenn möglich, verschoben? Stehen diese Patienten alle auf einer Liste und werden sie, einer nach dem anderen, irgendwann abgearbeitet?

Khaladj: Das Land Hessen hält bis zum 3. Mai daran fest, dass wir alle planbaren Eingriffe weiterhin verschieben. Deshalb: Ja, diese Liste gibt es und sie wächst an. Dennoch wird täglich von unseren Medizinern abgewogen, welche Eingriffe medizinisch vertretbar wirklich verschiebbar sind und welche auch in diesen Tagen vorgenommen werden müssen und können. Unsere Krankenhäuser stehen zur Hälfte leer, füllen sich jetzt aber wieder langsam, da die Patienten zum Glück nicht mehr zögern, den Rettungsdienst zu rufen oder als Selbsteinweiser in die Notaufnahmen zu kommen, vor allem mit ernst zu nehmenden Krankheitssymptomen des Herzinfarkts oder von Schlaganfällen. Die Praxen der niedergelassenen Ärzte werden auch wieder vermehrt frequentiert, auch hier rechnen wir mit einer vermehrten Anzahl von Einweisungen. Das ist auch gut so, darauf sind wir vorbereitet. Wir bereiten auch Planungsszenarien vor, die leeren Betten wieder belegen zu können - bei bestmöglichem Infektionsschutz für Patienten und die Mitarbeitenden. Die Kliniken in Hessen haben in den letzten Wochen gezeigt, dass im Fall von steigenden Patientenzahlen innerhalb von wenigen Tagen Ressourcen geschaffen werden können.

Vieles verläuft in Coronazeiten improvisiert, wie lange dauert es, bis die Struktur wieder da ist und normale Abläufe?

Maurer: Nein, der Eindruck trügt. Wir haben klare Strukturen, klare Kommunikationswege, tägliche Sitzungen unserer Krankenhauseinsatzleitung und tägliche Steuerung der Patienten, um alle bestmöglich behandeln zu können. Was uns zur Normalität fehlt, das sind die "normalen" Non-Covid-Patienten. Wir würden eine stückweise Lockerung des Verbots, elektive Patienten zu behandeln, begrüßen, und wünschen uns eine Rückkehr Schritt für Schritt in den Normalbetrieb - natürlich immer in Abwägung der notwendigen Kapazitäten für Covid-19-Patienten. Unser System schafft das, das haben wir in den letzten Wochen eindrucksvoll beweisen können.

Welches Fazit ziehen Sie aus der Krise? Braucht es größere Lagerräume für Schutzkleidung?

Maurer: Nein, wir haben hier im Klinikum ausreichend Flächen. Aber wir müssen wirklich aus der Krise lernen, dass es nicht sinnvoll ist, ganze Produktpaletten aus anderen Kontinenten zu beziehen. Weder bei Schutzmaterialien noch bei Medikamenten. Der Gesundheitsbereich ist strukturrelevant - das haben wir jetzt alle erfahren. Dem muss jetzt auch strukturell Rechnung getragen werden. Wir müssen uns überlegen, was uns unsere Gesundheit wert ist und was wir bereit sind, dafür auszugeben.

Welche finanziellen Folgen hat die Pandemie fürs Klinikum?

Maurer: Wenn wir das heute schon exakt beziffern könnten, wäre uns wohler. Wir bauen darauf, dass Gesundheitsminister Spahn seine Versprechungen hält, die wirtschaftlichen Folgen auszugleichen. Diese Hoffnung untermauern wir mit Lobbyarbeit über die Hessische Krankenhausgesellschaft und den Klinikverbund Hessen. Wir wünschen uns eine Entbürokratisierung - sowohl bei der Krankenhausfinanzierung als auch bei der Qualitätssicherung. Die Krankenhäuser in Deutschland haben eindrucksvoll gezeigt, wie handlungsfähig und notwendig sie sind. Das muss sich für die Häuser und für die Mitarbeitenden nachhaltig sichtbar auswirken - auch im Geldbeutel vor allem der Pflegekräfte. Wertschätzung ist wichtig und schön, aber ein Händeklatschen reicht nicht.