Unter Trümmern geborenen: Arzt kümmert sich um „Wunderbaby“

Damaskus (dpa) - . Das Baby, das nach den verheerenden Erdbeben in Syrien unter Trümmern zur Welt gekommen ist, ist vorerst in der Obhut seines Arztes. „Meine Frau stillt die kleine Aja“, sagte der behandelnde Mediziner und Krankenhausleiter Attija Chalid der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.