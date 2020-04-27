Montag,
27.04.2020 - 01:00
2 min
Unterrichtsstart in Worms: Masken selbst besorgen
Am Montag gehen die Berufsschüler wieder in die Schule, eine Woche später folgen die allgemeinbildenden Schulen. Schule und Stadt stellen keinen Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung
Von Roland Keth
Lokalredakteur Worms
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