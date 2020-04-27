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Montag, 27.04.2020 - 01:00
2 min

Unterrichtsstart in Worms: Masken selbst besorgen

Am Montag gehen die Berufsschüler wieder in die Schule, eine Woche später folgen die allgemeinbildenden Schulen. Schule und Stadt stellen keinen Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung

Roland Keth: Lokalredakteur Worms
Von Roland Keth
Lokalredakteur Worms
In den Pausen und im ÖPNV müssen Schüler nun Masken tragen. Für die Anschaffung sind die Eltern verantwortlich, Einwegmasken werden nur dann verteilt, wenn ein Kind am ersten Schultag ohne Mundschutz erscheint. Foto: falonkoontz – stock.adobe.com

In den Pausen und im ÖPNV müssen Schüler nun Masken tragen. Für die Anschaffung sind die Eltern verantwortlich, Einwegmasken werden nur dann verteilt, wenn ein Kind am ersten Schultag ohne Mundschutz erscheint. (Foto: falonkoontz – stock.adobe.com)

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