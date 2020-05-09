Samstag,
09.05.2020 - 02:30
2 min
Untertaunus: Senioren leiden unter der Einsamkeit
Hospizbegleiterinnen sind in Corona-Zeiten eine große Stütze für ältere Menschen. Denn Nähe und Kontakt sind für Senioren momentan besonders wichtig.
Von Hannelore Wiedemann
Redaktion Rheingau-Taunus
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KONTAKT
Kontakt zum Hospizverein gibt es unter Telefon 06124-50 88 88 oder www.hospizver ein-badschwalbach.de.
Kontakt
Kontakt zum Hospizverein gibt es unter Telefon 06124-50 88 88 oder www.hospizver ein-badschwalbach.de.
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