Unwetter in Libyen: Hunderte Menschen bei Darna begraben

Bengasi (dpa) - . Nach dem verheerenden Unwetter in Libyen sind in der besonders schwer betroffenen Stadt Darna Hunderte Menschen begraben worden. Mehr als 300 Opfer wurden in Massengräbern beerdigt, wie das libysche Portal „Babwat Al-Wasat“ berichtete. Videos und Fotos in sozialen Medien zeigten ein katastrophales Ausmaß der Zerstörung der Küstenstadt in Folge der Regenfälle: zerstörte Häuser und Autos in von Schlammmassen überschwemmten Straßen.