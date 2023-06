Unwetter „Lambert“ verläuft glimpflich

Allein in Braunschweig (Niedersachsen) registrierte die Feuerwehr seit Donnerstagabend bis in die frühen Morgenstunden am Freitag rund 4500 Notrufe und mehr als 1000 Einsätze - zum Beispiel wegen vollgelaufener Keller. Diese Dimension sei „einmalig in der jüngeren Geschichte“, bilanzierte Torge Malchau von der Braunschweiger Feuerwehr.