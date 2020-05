Urlaub an Pfingsten: Was wo erlaubt ist

Freizeitparks und Anreise

Ab dem 29. Mai steuert die Deutsche Bahn wieder touristische Ziele an Nord- und Ostsee sowie in Bayern an. Die Verbindungen zum Beispiel nach Sylt, Rügen, Oberstdorf und Berchtesgaden sind seit dem 16. Mai buchbar. Das Reisen mit der Bahn ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt – Kinder unter sechs Jahren ausgenommen. Es gibt keinen gastronomische Service im Bordbistro – aber weiterhin Speisen und Getränke in Einweg-Verpackungen. Es wird empfohlen online zu buchen und bargeldlos zu zahlen.



Regio-Bus: Ab dem 29. Mai wird in Rheinland-Pfalz die Rad-Bus-Saison wieder aufgenommen. Auf speziellen Routen an Mosel und in der Eifel erleichtern Busse den Transport von Fahrrädern zwischen touristischen Zielen. Infos unter www.regioradler.de.



Fährverbindungen: Bei der Anreise auf die ostfriesischen Inseln kann es zu Engpässen im Fährverkehr kommen, da die Fähren nur mit halber Kapazität verkehren – zum Beispiel nach Borkum und Spiekeroog. Es wird dringend die rechtzeitige Onlinebuchung empfohlen. Infos zu den einzelnen Inseln gibt es unter: ostfriesische-inseln.de/Anreise



Fliegen Die Lufthansa steuert ab Juni wieder 106 Ziele in Deutschland und Europa an. Auch am Pfingstwochenende kann man mit der Airline fliegen – zum Beispiel von Frankfurt nach Hamburg, Berlin oder München. Bis zum 31. August ist ein Mund-Nasen-Schutz an Bord Pflicht. Ryanair bietet ab Juni einzelne Flüge von Frankfurt nach London, Alicante und Porto an. Bei Condor herrscht noch bis mindestens 28. Mai der Notbetrieb – viele Flüge fallen aus.



Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen sind bereits geöffnet, in Baden-Württemberg öffnen sie am 29. Mai, in Bayern am 30. Mai und in Rheinland-Pfalz am 10. Juni. in Um die Begrenzung der Besucherzahlen einhalten zu können, gibt es in den Parks eine Registrierungspflicht. Wer zum Beispiel an Pfingsten den Europa-Park oder das Legoland besuchen möchte, kann das Ticket deshalb nicht einfach an der Kasse kaufen, sondern muss es vorab online buchen.