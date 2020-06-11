Urlaub im Ausland: Keine zweite Rückholaktion

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REISEN IN DIE EU
Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst zu verbieten. Der
Einreisestopp war schon zweimal um jeweils 30 Tage verlängert worden und gilt derzeit bis zum 15. Juni. Er soll um zwei Wochen bis Ende Juni verlängert werden, schlug die EU-Kommission vor. Von Juli an sollen dann Einreisen in die EU aus bestimmten Ländern wieder möglich sein, eine entsprechende Länderliste sollen die Staaten erarbeiten, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson.
Die Liste soll sich an drei Kriterien orientieren: Am wichtigsten sei die
Virus-Situation in dem jeweiligen Land, sagte Johansson. Zudem müssten auf der Reise nach Europa Maßnahmen zur Eindämmung des Virus eingehalten werden können. Außerdem besteht die EU-Kommission auf Gegenseitigkeit - die Länder sollen also auch die Bürger der 30 europäischen Staaten einreisen lassen.
Konkret wurde Johansson nur mit Blick auf die sechs
Balkanstaaten Albanien, Kosovo, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Serbien. Diese Länder sollten von Beginn an auf der Liste sein, schlug sie vor.
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