Urlauber nach Balkonsturz auf Mallorca gestorben

Der Österreicher war am Donnerstag unter noch nicht zweifelsfrei ermittelten Umständen vom Balkon aus seinem Hotelzimmer im dritten Stock in die Tiefe gestürzt. Er war den Erkenntnissen zufolge allein im Zimmer. Gäste des Hotels in Arenal etwa anderthalb Kilometer westlich des „Ballermanns“ hatten ihn zuvor am Abend in Unterwäsche durch den Gang torkeln sehen. Kurze Zeit später schlug er auf dem Asphalt auf.