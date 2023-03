Urteil gegen Sven B.: Verteidigung legt Revision ein

Das Gericht hatte die Sicherungsverwahrung mit dem grundsätzlichen Hang des Täters zu neuen vergleichbaren Taten begründet; die Vorsitzende Richterin Anke Wagner sprach von einem „eingeschliffenen Mechanismus” bei Sven B. Außerdem sei zumindest unklar, ob dieser therapierbar sei. Bei den Opfern und deren Angehörigen war die Sicherungsverwahrung für den Täter auf große Genugtuung gestoßen. Allerdings äußerten Vertreter der Nebenklage schon am Tag der Urteilsverkündung die Vermutung, dass die Verteidigung dagegen Revision einlegen werde. Sicherungsverwahrung bei einem Täter ohne nennenswerte Vorstrafen ist eher selten. Die beiden im Prozess zu dieser Frage gehörten Sachverständigen blieben in ihren Gutachten dazu eher vage. Richterin Wagner sprach deshalb in ihrer mündlichen Urteilsbegründung von einer „Ermessensentscheidung”.