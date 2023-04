Urteil zu Todesflug Rio-Paris: Hinterbliebener pessimistisch

Paris (dpa) - . Der Hinterbliebene Bernd Gans aus dem bayerischen Vaterstetten blickt dem Urteil im Prozess um den Todesflug Rio-Paris am Montag in Paris pessimistisch entgegen. „Ich muss davon ausgehen, dass die ganze Strategie aufgeht für sie“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur über die angeklagten Konzerne Airbus und Air France. Die Unternehmen müssen sich in dem Verfahren zu dem Absturz einer Air-France-Maschine vor knapp 14 Jahren mit 228 Toten wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung verantworten. Sie wiesen die Verantwortung von sich und forderten Freispruch.