US-Arztserien spenden Masken und Schutzkleidung

Atemschutzmasken sind oftmals Requisiten in Arztserien - und sehr nützlich im Ernstfall. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Los Angeles - Millionen verfolgen die dramatischen Abenteuer von Ellen Pompeo als Dr. Meredith Grey und vielen anderen TV-Ärzten. Die Crews der Lebensretter aus dem Fernsehen tun in Corona-Zeiten jetzt aber auch im echten Leben etwas Gutes.

Zwar sind die Dreharbeiten für Serien wie «Grey's Anatomy», «Pose» oder «Seattle Firefighters – Die jungen Helden» vorerst eingestellt, doch die Macher mehrerer Produktionen sind noch einmal aktiv geworden und haben lebenswichtige Requisiten eingesammelt. Bei steigender Zahl von Covid-19-Erkrankungen in den USA und Knappheit von Atemschutzmasken, Handschuhen und Schutzkleidung helfen Krankenhausserien mit eigenen Utensilien aus, die sonst bei Dreharbeiten zum Einsatz kämen.

Ein Lastwagen voll mit Hilfsmittel-Spenden der Serien «Grey's Anatomy» und «Seattle Firefighters» (im US-Original «Station 19») wurde an einem Universitätskrankenhaus in Los Angeles abgeliefert, wie der Sender «ABC11» berichtete. Solche Artikel zum Schutz der Ärzte und Helfer vor einer Ansteckung mit dem Virus seien unglaublich wichtig, sagte die Ärztin Dr. Kimberly Shemanski. Vielerorts klagen Helfer in den USA über Engpässe bei der Versorgung.

Glücklicherweise hätten sie etwa 300 der begehrten N95-Masken übrig gehabt und einer Feuerwehrwache gespendet, teilte die Serien-Produzentin Krista Vernoff laut US-Medien mit. In diesen schwierigen Zeiten müsse man den Nothelfern sehr dankbar sein, erklärte Vernoff.

Er habe das Set der Polizeiserie «The Rookie» durchforstet und einige Kisten dem UCLA-Center in Los Angeles zukommen lassen, schrieb Serien-Schöpfer Alexi Hawley auf Twitter. Er hoffe, jede kleine Spende würde helfen. «The Pose»-Schöpfer Ryan Murphy zeigt bei Instagram einen Karton mit gespendeten Bandagen und anderem Zubehör.

In Atlanta (US-Staat Georgia) bedankte sich die Ärztin Karen Law von der Emory University für eine «magische» Lieferung von den Machern der Krankenhaus-Serie «The Resident» (deutscher Titel «Atlanta Medical»). Dazu postete sie auf Instagram ein Foto mit Kisten voll mit Kitteln, Masken und Handschuhen vor einem Klinikgebäude.

«Grey's Anatomy», «Atlanta Medical» und «Seattle Firefighters – Die jungen Helden» laufen im deutschen Free-TV bei ProSieben. «The Rookie» ist auf ZDFneo zu sehen, «The Pose» auf Netflix.