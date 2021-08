US-Behörde stuft Hurrikan «Henri» zum Tropensturm herunter

Imposante Gischt am Strand von Rhode Island: Die US-Wetterbehörde hat den Hurrikan «Henri» vor der Nordostküste der Vereinigten Staaten zu einem Tropensturm heruntergestuft. Foto: Stew Milne/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Stew Milne/AP/dpa)

New York - Die US-Wetterbehörde hat den Hurrikan «Henri» vor der Nordostküste der Vereinigten Staaten zu einem Tropensturm heruntergestuft.

Das Hurrikanzentrum teilte am Sonntag mit, erwartet werde, dass «Henri» am späten Vormittag oder frühen Nachmittag als «starker Tropensturm» auf Land treffe und sich dann rapide abschwäche. Die maximale Windgeschwindigkeit liege derzeit bei 110 Kilometern pro Stunde. In der Küstenregion müsse mit gefährlichen Sturmfluten, heftigen Regenfällen und starken Böen gerechnet werden. Auch Stromausfälle wurden erwartet.

Bereits in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) hatten erste Regenausläufer durch «Henri» den Bundesstaat New York und andere Staaten im Nordosten erreicht. Im Central Park von New York City musste wegen eines schweren Gewitters ein Großkonzert zum erhofften Ende der Corona-Pandemie mit Dutzenden Musikstars abgebrochen werden. Erst am Samstag hatte die US-Wetterbehörde «Henri» zum Hurrikan hochgestuft.

