US-Küstenwache: Besatzung von Tauchboot „Titan“ ist tot

Boston (dpa) - . Die US-Küstenwache geht vom Tod der fünf Insassen des Tauchboots „Titan“ aus. Die in der Nähe des „Titanic“-Wracks gefundenen Trümmerteile gehörten zu dem Tauchboot, teilte der Chef der US-Küstenwache im Nordosten der USA, John Mauger, am Donnerstag in Boston mit. Damit gebe es keine Überlebenschance für die fünf Vermissten mehr. Er sprach den Angehörigen sein Beileid aus.