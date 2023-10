US-Schauspieler Richard Moll mit 80 Jahren gestorben

Moll hatte viele TV-Rollen und spielte auch in zahlreichen Filmen mit. In der Steinzeit-Komödie „Caveman – Der aus der Höhle kam“ (1981) trat er an der Seite von Ringo Starr und Barbara Bach auf. Kleine Rollen hatte er in der Komödie „Trabbi goes to Hollywood“ mit Thomas Gottschalk, in „Flintstones – Die Familie Feuerstein“ oder in dem Weihnachtsfilm „Versprochen ist versprochen“ mit Arnold Schwarzenegger.