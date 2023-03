US-Schauspielerin Lindsay Lohan gibt Schwangerschaft bekannt

Lohan („Girls Club – Vorsicht bissig!“) war zuletzt in der Netflix-Komödie „Falling for Christmas“ (2022) zu sehen. Über mehrere Jahre hinweg hatte sie davor nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller „Among the Shadows“. Bekannt wurde die Schauspielerin durch Hit-Komödien wie „Freaky Friday“ und der Käfer-Klamotte „Herbie Fully Loaded“. Doch dann lag die Filmkarriere länger brach. Lohan hatte mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und anderen Skandalen Schlagzeilen gemacht.