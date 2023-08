US-Tour: Jonas Deichmann durchquert das Monument Valley

Der Extremsportler, der mehrere Rekorde für die Durchquerung von Kontinenten mit dem Fahrrad hält, war Ende Juni in New York mit seinem Rad gestartet und in dreieinhalb Wochen bis nach Los Angeles gefahren. Nun läuft er den gesamten Weg zurück, hat bereits über 1500 Kilometer zurückgelegt und wird Anfang November in New York erwartet.