Vater filmt seinen 12-jährigen Sohn beim Autofahren

TikTok ist eine beliebte Social-Media-Plattform (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - In Pirmasens hat ein Vater seinen zwölfjährigen Sohn dabei gefilmt, wie der mit Papas Auto über einen Parkplatz fährt. Das Video hat er auf der Social-Media-Plattform Tiktok eingestellt und es damit öffentlich gemacht. Das gefiel auch der Polizei in Primasens ... oder vielleicht eher nicht. Denn der 33-Jährige müsse sich nun wegen Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, teilte die Polizei am Samstag mit.