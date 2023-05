„Vater kam zum Töten“ - lebenslange Haft für Mord an Kindern

Das Gericht schloss sich mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Der Verteidiger des Mannes hatte in seinem Plädoyer keinen konkreten Antrag gestellt, aber darauf hingewiesen, dass die genauen Vorgänge in der Wohnung am Tattag nicht aufgeklärt worden seien. In seinem letzten Wort hatte der Mann einem Übersetzer zufolge vor einigen Tagen erklärt: „Ich bedauere den Tod meiner beiden Kinder.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig, dagegen ist Revision zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe möglich. Der Verteidiger des Mannes wollte dazu keine Erklärung abgeben.