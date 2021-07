Veganismus - Ein Thema spaltet die Leserschaft

Das alles ist vegan. (Foto: juliasudnitskaya / adobe.stock/ vrm/ss)

REGION - Soja statt Steak, Tofu statt Tomahawk-Steak, Seitan statt Schweinefilet: Wenn es um das Thema vegane Ernährung geht, gehen die Meinungen genauso weit auseinander wie die Essgewohnheiten. Daher hat es uns auch fast nicht überrascht, dass dieses Thema zu intensiven Diskussionen geführt hat. Denn heute haben wir im siebten und letzten Szenario unserer Zukunftsserie gefragt: Was wäre, wenn wir alle vegan wären?

Via Instagram haben wir gefragt: Können Sie sich vorstellen, vegan zu leben? Kombiniert man die Antworten der verschiedenen Profile, zeigt sich, dass sich das etwa 20 bis 30 Prozent von Ihnen vorstellen können. Im Schnitt essen unsere Instagram-Userinnen und -User an etwa drei von sieben Tagen in der Woche Fleisch. Eigentlich ein guter Mittelwert. Doch fragt man in dem sozialen Netzwerk nach der Meinung zu dieser Ernährungsform, zeigt sich, dass die Fronten scheinbar verhärtet sind.

Verhärtete Fronten

"Es wäre das beste für unseren Planeten", schreibt eine Userin. Ein anderer sagt "Man würde in jedem Fall gesünder leben". Doch wo es Zustimmung gibt ist Ablehnung oft nicht weit und so ist es auch hier. "Niemals", kommentiert ein User. Eine weitere Userin wirft uns gar vor, unsere Leserinnen und Leser zu Veganern "erziehen" zu wollen. Das ist natürlich keineswegs unsere Absicht, haben wir doch in unserer Zukunftsserie eine ganze Reihe von Gedankenexperimenten durchgespielt, von denen vegane Ernährung nur eines ist.

Was auffällt, ist, dass das Thema viele extreme Gegner und Befürworter hat. So sind die Zwischentöne eher leise, meist trifft volle Zustimmung auf totale Ablehnung. Das zeigt sich auch, wenn man sich die Umfrage zum wöchentlichen Fleischkonsum einmal genauer ansieht. So sieht das Gesamtergebnis von durchschnittlich zwei Tagen Fleischessen recht ausgeglichen aus. Viele Nutzerinnen und Nutzer haben aber entweder angegeben, gänzlich fleischlos zu leben, oder aber, dass sie jeden Tag ihrer Lust auf Fleisch nachgehen.

Umdenken?

Interessant ist die Entwicklung der Meinung unserer Leserinnen und Leser. So gaben zu Beginn unseres Artikels zum Thema Veganismus 44 Prozent an, diese Ernährungsform gut zu finden oder sogar selbst Vegetarier oder Veganer zu sein. 45 Prozent hingegen haben angegeben, nichts davon zu halten und es auch nicht ausprobieren zu wollen. Erneut, ein recht ausgeglichenes Ergebnis.

Am Ende eines jeden Artikels fragen wir die Meinung unserer Leserinnen und Leser stets erneut ab. Und dieses Mal gab es da einen größeren Unterschied. 63 Prozent der Userinnen und User antworteten am Ende auf die Frage "Wie stehen Sie nun veganer Ernährung gegenüber?" mit "Finde ich super". Nur noch 33 Prozent entschieden sich für "Finde ich nicht gut".

Haben wir also doch ein paar Leute "umerzogen"? Wohl eher nicht. Die Beteiligung an der Umfrage am Anfang des Artikels war deutlich höher als am Ende, sodass sich die Umfragen in ihrer Aussagekraft unterscheiden. Außerdem unterstellen wir denen, die von Veganismus so gar nichts halten einfach mal, dass sie den Artikel seltener bis zum Ende lesen als überzeugte Vollblutveganer.

Geringer Anteil

Am Gesamtanteil der Veganer in Deutschland wird das so schnell also nichts ändern. Auch, weil dieser noch immer sehr gering ist. Zwar stieg in den vergangenen Jahren die Anzahl an Personen, die sich selbst als Veganer oder Vegetarier bezeichnen stetig an. Doch mit 1,13 Prozent ist ihr Anteil doch eher marginal.







Am Ende heißt es wie so oft: "Die Dosis macht das Gift". Viele von Ihnen könnten sich vorstellen, auf tierische Produkte zumindest zeitweise zu verzichten. Sein ganzes Leben ernährungstechnisch umzukrempeln kommt hingegen für weniger infrage. Dabei können alle Befürworter und Gegner sehr vielfältige Argumente für ihre Position finden.

Einige wollen nicht, dass für ihre Nahrung Tiere leiden und sterben müssen. Andere glauben, dass vegane Ernährung zu Mangelerscheinungen führt. Wieder andere sagen wörtlich "Die Welt wäre ein schönerer Ort", wohingegen manch einer ganz pragmatisch antwortete: "Ich würde verhungern. Vegan schmeckt einfach nicht."