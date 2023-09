Venedig sehen - und Eintritt zahlen?

So wie die Hartings aus dem niedersächsischen Vechta in der Nähe von Bremen. Ankunft am Bahnhof Santa Lucia: 8.22 Uhr, Abfahrt: 17.32 Uhr. Jetzt steht das Paar an der Rialtobrücke. „Wird unangenehm“, sagt Otto Harting (58). Seine Frau Bernadette meint: „Am Eiffelturm ist es auch voll. Aber so was wie hier habe ich noch nie erlebt.“ Die Gebühr würden die beiden zahlen, ohne große Einwände. „So kann das ja nicht weitergehen“, sagt die 57-Jährige.