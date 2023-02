Venezolaner pflegen Fastnachtsbrauch vom Kaiserstuhl

Colonia Tovar (dpa) - . Die alemannische Fastnacht findet in diesen Tagen auch in Venezuela statt. Durch die Gemeinde Colonia Tovar, etwa 70 Kilometer westlich der venezolanischen Hauptstadt Caracas, ziehen dieses Wochenende Menschen in Jokili-Kostümen. Die Narrenfiguren sind ein alter Fastnachtsbrauch in Endingen am Kaiserstuhl im Südwesten Baden-Württembergs.