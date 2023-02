Verdächtiger von Schwäbisch Hall schweigt eisern

Dem Mann werden Mord und Totschlag vorgeworfen. Er soll in der vergangenen Woche eine 89-Jährige in Michelbach an der Bilz und im Dezember eine 77-Jährige in Schwäbisch Hall getötet haben. Zudem wird er verdächtigt, für den Raubüberfall auf einen 89-jährigen Mann verantwortlich zu sein. Der Verdächtige war am Dienstag von Spezialeinheiten festgenommen worden, er sitzt in Untersuchungshaft.