Das Logo der Lufthansa ist auf einem Ständer vor einem Schalter der Fluggesellschaft in einem Terminal eines Flughafens zu sehen. (Foto: dpa)

BERLIN/FRANKFURT - Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an.