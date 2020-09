Verdienstorden für Christian Drosten und Mai Thi Nguyen-Kim

Virologe Christian Drosten und Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim erhalten neben anderen den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. (Fotos: dpa; Linda Meiers/Linda Meiers/WDR/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Der Virologe Christian Drosten, Ex-Fußball-Profi Thomas Hitzlsperger und die Schauspielerin Sandra Hüller werden mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Außerdem ehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. Oktober 13 weitere Bürgerinnen und Bürger. "Die sieben Frauen und acht Männer haben sich durch außerordentliche Leistungen verdient gemacht: Sie helfen, die Corona-Pandemie zu bewältigen, fördern das Zusammenwachsen von Ost und West und tragen dazu bei, Vorurteile in unserer Gesellschaft abzubauen", teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag mit.





Der folgende Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookies-Einstellung jederzeit anpassen.





Zu den Geehrten gehört auch die für ihren Youtube-Kanal "maiLab" bekannte Wissenschaftlerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim. Die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe Themen verständlich zu erklären. Das mache sie "innovativ, auf der Höhe der Zeit", so das Bundespräsidialamt.

Verknüpfte Artikel





Der folgende Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookies-Einstellung jederzeit anpassen.





Ebenfalls ausgezeichnet werden der Schriftsteller Ingo Schulze sowie der Pianist Igor Levit. Das Motto der Verleihung zum Tag der Deutschen Einheit lautet "Vereint und füreinander da".