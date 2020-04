Verein „Rüd aktiv“ unterstützt Hilfsbedürftige

Daumen hoch: Beate Corvers (rechts) und Michael Pirschle (links) von „Rüd aktiv“ mit Bürgermeister Klaus Zapp. Der Verein unterstützt 40 Hilfsbedürftige mit Lebensmitteln. (Foto: Stadt Rüdesheim)

RÜDESHEIM - (red). Der Verein „Rüd aktiv“ versorgt derzeit rund 40 hilfsbedürftige Menschen im Rüdesheimer Stadtgebiet und den Stadtteilen mit Lebensmitteln. „Da kommt die Hilfe unmittelbar da an, wo sie gebraucht wird“, sagt Vorsitzender Michael Pirschle. Die Lieferung von Lebensmitteln sei die beste Form, sachgerecht und zielgerichtet zu helfen.

Es gibt einiges zu organisieren

Wegen der Corona-Pandemie sind die Caritas-Tafeln im Rheingau vorübergehend geschlossen. Um diese Versorgungslücke zu schließen, habe der noch recht junge Verein schnell und strukturiert eine Lebensmittelversorgung für die betroffenen Personen organisiert, teilt Pirschle weiter mit. Und da sei einiges zu organisieren: „Absprachen mit beteiligten Firmen, die Waren abholen, mit den Empfängern Termine abstimmen, eine kontaktlose Übergabe gewährleisten, Autos zur Verfügung stellen, Menschen zur Verteilung gewinnen“. Die Liste ließe sich fortführen.

Der Kreis der Spender ist vielschichtig

Pirschle freut sich: Der Kreis der Spender sei bemerkenswert hoch und vielschichtig. So unterstützten Supermärkte, Händler für Tiernahrung, die Rüdesheimer Geschäftswelt und auch viele private Spender die Aktion. „Ein echtes Gemeinschaftswerk“, sagt Pirschle. Rüdesheims Bürgermeister Klaus Zapp (parteilos) lobt: „Nicht nur schwätzen, sondern handeln! Was der Vereinsname schon ausdrückt, wird jetzt in einem ersten großen Projekt nachdrücklich belegt.“

Wer selbst Unterstützung braucht oder wer die Initiative von „Rüd aktiv“ als Helfer unterstützen will, kann sich an Michael Pirschle unter Telefon 01575-653 25 38 wenden.