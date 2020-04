Vereine aus Rheinhessen halten auch während Corona zusammen

Bei der Kreisfassenachtssitzung in Bingen wirbelten die „Magic Moves“ noch beschwingt über die Bühne. (Archivfoto: Edgar Daudistel)

RHEINHESSEN - Vereine sind mehr als eine Ansammlung von Menschen, die die gleichen Interessen teilen. Sie sind mehr als ein Hobby. Vereine bereichern eine Gesellschaft, fördern Gemeinschaft und tragen zum Zusammenwachsen einer Gemeinde bei. Doch was wird aus ihnen – jetzt da dieses Vereinsleben nicht mehr stattfinden kann?

Kein Training, keine Turniere, keine Tanzshows. Für die Showtanzgruppe „Magic Moves“ des Carneval-Vereins Guntersblum endete das Veranstaltungsjahr 2020 dank Corona mit ihrem letzten Auftritt Anfang März – und damit zum Glück erst nach der Fastnachtskampagne, die den größten Platz im Kalender der Tänzerinnen einnimmt, sagt Lisa Kwasny, die die „Magic Moves“ zusammen mit Nicole Klein trainiert. „Wir sind als Trainerinnen gefordert, dass die Mädels gefordert bleiben.“

Damit es also niemandem langweilig wird, treffen sich die Tänzerinnen zweimal die Woche zum Workout – per Skype. Außerdem haben sich die Trainerinnen eine Tanz-Challenge ausgedacht: Die eine tanzt vor und nominiert die Nächste, die die Schritte nachtanzt und sich die nächste Schrittfolge ausdenkt. „Viele finden das gut und sind dankbar für die Ablenkung.“ Doch nicht jeder habe gerade die Zeit und den Kopf dafür. Zurzeit befinden sich die Trainerinnen in den Vorbereitungen für nächstes Jahr. „Wir hoffen, dass wir bis dahin wieder zusammen proben können“, sagt Kwasny.

Das hofft auch das Blasorchester Bodenheim, das erst 2019 sein 100-jähriges Bestehen feierte. Auch hier sind die Proben ausgesetzt, alle Auftritte – ob Kerb, Hoffest oder kirchlicher Termin – haben sich bis auf Weiteres für den Verein erledigt. So steht auch das eigene Sommerfest Mitte August auf der Kippe. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie es weitergeht“, sagt Erster Vorsitzender Wolfgang Kirch. „Wir halten uns an den öffentlichen Fahrplan.“ Noch hofft er, dass wenigstens die beliebte und finanziell rentable Bierprobe des Vereins am Vorabend des Fests stattfinden kann. Die Alternative: Aus dem Open-air-Event wird eine Indoor-Veranstaltung am Jahresende. „Finanziell werden wir es überstehen“, sagt Kirch, denn noch könne der Verein von seinem Polster zehren, das eigentlich für größere Anschaffungen gedacht war. „Wir hoffen alle, dass es bald vorbeigeht.“ Seinen Musikerkollegen wünscht er, dass sie trotz allem den Spaß an der Musik nicht verlieren und auch zuhause weiter üben, solange ein gemeinsames Proben nicht möglich ist.

Mit seinen rund 2000 Mitgliedern in 16 Abteilungen zählt der TV 1893 Nieder-Olm zu den größten Vereinen Rheinhessens. Die Corona-Pandemie stellt auch die Sportler vor ganz neue Herausforderungen. „Der Sportbetrieb liegt komplett lahm“, sagt Reinhard Schmitt, Erster Vorsitzender. Eines hat sich der Verein allerdings trotzdem einfallen lassen: Auf seiner Homepage bietet er dank engagierter Übungsleiter Sportvideos zum Mitmachen im eigenen Wohnzimmer an – nach dem Motto: „Wenn ihr nicht zum TV könnt, kommt der TV zu euch.

Den Sportbetrieb irgendwann wieder regulär aufnehmen zu dürfen, gibt dem Verein Hoffnung. „Wir werden aus dieser Krise herauskommen“, sagt der Vorsitzende. Je nach Abteilung müsse dann beurteilt werden, was zum gegebenen Zeitpunkt wieder möglich sei. „Wir hoffen, dass unsere Mitglieder uns treu bleiben.“ Austritte habe es bisher zum Glück noch keine gegeben. Wenn die Beitragszahlungen der Mitglieder allerdings ausblieben, dann würde es für den Verein schwierig werden, denn manche Kosten liefen auch jetzt weiter. Eine Insolvenz droht laut dem Vorsitzenden aktuell jedoch nicht. Trotz der Einschränkungen, die die Sportler hinnehmen müssen, zeigt sich Schmitt zuversichtlich: „Egal, was kommt, wir werden eine Lösung finden.“