Montag, 27.07.2020 - 04:30
3 min
Vergnügen mit Abstand: Freizeitparks im Corona-Modus
Von Michaela Kriewitz
Volontärin
FRUQa0kCD0tiH0AVGRSBE0IBDxSRY1qSFSWVEHyAVP0tETyyp2ImVRcunUVtnKA0VTSfoTImVTShMTIlplQvtWZtLKIwnPOxMKVtH29goJIlLzI0pzyyLvOcovOxMJ4tEaWynKcynKEjLKWepl4tGzIvMJ4tDJWmqTShMUZgVUIhMPOVrJqcMJ5ypzIaMJk1ozqyovOlMJSanJIlMJ4tMTyyVSOupzgmVUc1oFOHMJyfVTquoabtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbVTS1MvOxnJHtD29lo25uYIOuozEyoJyyYvOKnJHtoZBxqJM0VTImVUc1oFOPMJympTyyoPOcoFOVo2kcMTS5VSOupzftXRuuj59fo2AbVTyhVTEypvODMzSfrvxfVSEuqJ51plOKqJ5xMKWfLJ5xVPuGL2ufLJ5aMJ5vLJDtLzIcVSqcMKAvLJEyovxtqJ5xVTyhVTEypvOZo2AbopB8nTkyVPuKMJulnTIcoFOvMJxtDzSxVRuioJW1pzpcYPO1ozDtq2SmVT3QiUAmMJ4tDzImqJAbMKVtLzIuL2u0MJ4/
4bPrI2ylVTuuLzIhVT1cqPOxpzSmqTymL2uyovOSnJ5vpfB8L2uyovOvMJygVSIgp2S0rvO6qFOej6EgpTMyovjtMTIlVUAcL2ttLzymVTcyqUc0VTMup3DtnTSfLzyypaDtnTS04bPpYPO0MJyfqPOxMKVtEaWynKcynKEjLKWeVRkiL2ugj7kboTHtLKIzVRShMaWuM2HtMTyyp2IlVScynKE1ozptoJy0YvORMKVtDzI0pzyyLvOmMJxtMTIlrzIcqPQvtW51oaWyoaEuLzIf4bPpYPOAnKEupzWynKEypvOcovOYqKW6LKWvMJy0YvQQuTuhoTywnPOmnJIbqPOyplOuqJAbVTWynJ0tFT9fnJEurFODLKWeVTS1pl4tET9lqPOmMJxtMTIlVPOIoKAuqUclj7kwn2quozptqJ5xVTEcMFOaoTIcL2u6MJy0nJptp3EynJqyozEyovOYo3A0MJ4tMUIlL2ttHTIlp29hLJjtqJ5xVREyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtMJyhMFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozphVBXNayElo3E6MTIgVTiQgz5hMJ4tq2ylVTIwnUDtraIzpzyyMTIhVUAynJ7vtWjfVUAuM3DtHUWyp3Ayp3OlMJAbMKVtDzIlozDtDzIcqUbhVR5iL2ttqz9lVTIcovOjLJSlVSqiL2uyovObLJWyVTImVRuipaWipaA6MJ5upzyyovOaMJqyLzIhYPOiLvOcovOxnJImMJ0tFzSbpvQQiTWypzuuqKO0VT5iL2ttM2KQgzMzozI0VUqypzEyovOeLJ5hYvOSplOaMJu0YPOuLzIlVT1cqPOynJ5cM2IhVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aMJ4h
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vM2IbMJ4gp2yyYJqypz5yYJyhYJMlMJy6MJy0pTSln3AsLJkfM2IgMF0krTyApJxvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
REGELN
In den Freizeitparks gelten Weitgehend einheitliche Corona-Regeln: Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern, Tragen von einem Nasen-Mund-Schutz ab einem Alter von sechs Jahren (in vorgegebenen Bereichen), begrenzte Besucherzahl, vorgegebene Routen und Wartezonen, regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Flächen, Vorkehrungen, um die Nachverfolgbarkeit von Kontakten zu gewährleisten.
ETSmVT1uL2u0VUAcL2ttLzIlMJy0plOvMJygVSEcL2gyqTguqJLtLzIgMKWeLzSlBvOTj7klVTEuplOHLKIhqKZtI3IhMTIloTShMPOeLJ5hVTEypvOSnJ50pzy0qPO2o3VtG3W0VT9xMKVtnJ0tFJ50MKWhMKDtLzI6LJufqPO3MKWxMJ4hVSIgVSqupaEyrzIcqTIhVTSgVRIcozquozptraHtqzIloJIcMTIhYPOyoKOznJIboUDtMTIlVSOupzftLJWypvOxnJHtG25fnJ5yqzSlnJShqTHhVRygVRMlMJy6MJy0pTSlnlOZo2AbopB8nTkyVTucozqyM2IhVUAcozDtMTyyVRgupaEyovOhqKVtLJ4tMTIlVSEuM2Imn2Smp2HtMKWbj6EfqTkcL2thVRqlqJ5xVTEuMfB8pvOmMJxfVTEup3ZtMTIlVRWyp3IwnPOcoFODLKWeVT5uL2ttMTIgVSqyqUEypvOaMKOfLJ50VUqypzEyYvOSnJ4tF2SlqTIhqzIln2S1MvOcoFOJo3WuqKZtoJSwnTHtLJkmolOeMJyhMJ4tH2yhov4tJaIxMJ0tnTSvMJ4tEKWzLJulqJ5aMJ4tLKImVTShMTIlMJ4tHTSln3ZtM2I6MJyaqPjtMTSmplOxnJImVUc1VTqlo8BsMJ0tj4ElM2IlVUIhMPOOqKAynJ5uozEypaAyqUc1ozqyovOzj7kbpzHhVREcMKAyVRIlMzSbpaIhM2IhVTuuLzHtMTIlVRuioTyxLKxtHTSlnlOvnKAbMKVtozywnUDtM2IgLJAbqP4tFJ0tE2IaMJ50MJyfBvOOqJAbVTShVUWyM25ypzymL2uyovOHLJqyovO3nKWxVTEypvODLKWeVToQiUVtD29lo25uYIMypzwQcTk0ozymp2Htqz9foPjtMTIhovOxMKVtDzI0pzIcLzIlVTIgpTMcMJufqPjtqz9lVTEyoFODLKWeLzImqJAbVTygVR9hoTyhMF1GnT9jVUEuM2ImMTS0nJIlqTHtITywn2I0plO6qFOeLKIzMJ4h
Verknüpfte Artikel
CTtlCxIcoaAwnUYQcT5eqJ5aVTEypvOPMKA1L2uypacunTjtnJ4tFTUQa2kiL2t8Y2tlCt==
ETSgnKDtn8B2oz5yovOxnJHtDzImqJAbMKVtLKIwnPOmnJAbMKWaMJuyovjtnJ4tMTIhVSOupzftnTyhMJyhraIeo21gMJ4fVTEyoz4tMTyyVRShrzSboPOcp3DtLKIzM3W1ozDtMTIlVSOupzgapfB2j59yVTEypacynKDtp3EupzftoTygnKEcMKW0BvOWoFOVo2kcMTS5VSOupzftoTyyM3DtMTyyVRqlMJ56MFOxMKW6MJy0VTWynFN2AGNjVRWyp3IwnTIlov4tETSmVT1uL2uyVTqypzSxMFOgLJjtMJyhVRElnKE0MJjtqz9hVTEyovOaqKDtLzImqJAbqTIhVSEuM2IhVTyhVTIcozIlVT5ipz1uoTIhVSAioJ1ypaAunKAiovOuqKZfVTIln2mQcUW0VSOlMKAmMKAjpzIwnTIlVRWypz5xVRWynKE6YvOOovOgLJ5wnTIhVSEuM2IhVUAynFOxMKVtHTSlnlOxMKA3MJqyovOmL2uiovOuqKA2MKWeLKIzqPOaMKqyp2IhYt==
FJ4tLJ5xMKWyovODLKWeplOgLJAbqPOmnJAbVTEcMFOPMJqlMJ56qJ5aVTEypvOPMKA1L2uypzShrzSboPO3MJ5cM2IlVTWyoJIln2WupwbtFJ4tMTIlVRkiL2ugj7kboTHtM2IvMFOyplOcoFOJMKWaoTIcL2ttraHtLJ5xMKWyovOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVTS1MzqlqJ5xVTEyplOyrUElMJ1bo2uyovOzpzIcVTWyM2IbLzSlMJ4tDJ50MJyfplOxMKZtHTSln3Ztqz9hVZB8LzIlVUMcMKW6nJq0LKImMJ5xVSS1LJElLKEgMKEypz4tn2IcozHtEJyhp2AbpfBxozg1ozptMTIlVUc1oZBxp3AcM2IhVRWyp3IwnTIlrzSboPjtnTIcj590VTImVUMioFODLKWep3OlMJAbMKVh
CTtlCx11ozDgGzSmMJ4gH2AbqKE6VTyhVTEypvOOL2u0MKWvLJuhCP9bZw4=
EUIlL2ttMTyyVRAipz9hLF1ALpBsozSboJIhVUAcozDtraIxMJ0toJShL2uyVRS0qUWun3Eco25yovOhqKVtMJyhM2ImL2ulj6Ehn3Dto2EypvOaLKVtozywnUDtnJ4tDzI0pzyyLv4tH28tMzSfoTIhVTygVRuioTyxLKxtHTSlnlOvnKZtLKIzVSqynKEypzImVTSfoTHtH2uiq3ZfVSMypzShp3EuoUE1ozqyovO1ozDtGJIyqPMUpzIyqUZtLKImYvOWoFOHLKIhqKZtI3IhMTIloTShMPOvoTIcLzIhVRYQcTkfMJWuMPO1ozDtH3ElMJywnTIfrz9iVTqyp2AboT9mp2IhYvOTj7klVTIcozyaMFOuqKAaMKqcMKAyozHtDzIlMJywnTHtM2IfqTIhVTWyp29hMTIlMFOFMJqyoT4tLzI6j7kaoTywnPOxMKVtGaI0raIhMl4tH28tp2yhMPOgLJ5wnTHtDKE0pzSeqTyiozIhVT51pvO2o24tMJyhMKVtHTIlp29hVT9xMKVtMJyhMKVtEzSgnJkcMFOhqKE6LzSlVUIhMPOuozEypzHtn8B2oz5yovOhqKVtMJyhMJ4tpzIxqKccMKW0MJ4tEzSbpzWyqUWcMJVtoJy0VRSvp3EuozDtMKWgj7MaoTywnTIhYvOWovOxMKVtGT9wnT3QiTufMFOgqKAmVTEypacynKDtLKIzVTEuplOvMJkcMJW0MFODo255pzIcqTIhVUMypaccL2u0MKDtq2IlMTIhYPOxLFOxo3W0VTgynJ4tGJyhMTImqTSvp3EuozDtMJyhM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhVTguoz4hVRS1L2ttMTSmVRYQcTkfL2uyozWuMPOvoTIcLaDtq2IaMJ4tMTIlVRu5M2yyozI2o3WmL2ulnJM0MJ4tq2IcqTIlnTyhVTqyp2AboT9mp2IhYt==
GKIhMP1BLKAyov1GL2u1qUbtoKImplOcovOuoTkyovOxpzIcVSOupzgmVTygVRIcozquozqmLzIlMJywnPOmo3qcMFOcovOxMJ4tI2SlqTIvMKWynJAbMJ4tM2I0pzSaMJ4tq2IlMTIhYvOWoFOVo2kcMTS5VSOupzftnKA0VTEcMFOALKAeMFOuqJAbVTS1MvOxMJ4tDJAbqTIlLzSbozIhVUIhMPO3MJy0MKWyovOTLJulM2ImL2wQcTM0MJ4tq2yyVRI4pTIxnKEco24tE2ITo3WwMFjtEaWyMFOTLJkfVSEiq2IlVUIhMPOGn3xtH2AlMJSgVSOzoTywnUDh