Panorama

Aus aller Welt

plus
Montag, 27.07.2020 - 04:30
3 min

Vergnügen mit Abstand: Freizeitparks im Corona-Modus

Die Erlebnisparks in der Region haben endlich wieder geöffnet. Coronabedingt gibt es im Holiday Park, in der Lochmühle und im Taunus Wunderland jedoch einige Einschränkungen.

Michaela Kriewitz: Volontärin
Von Michaela Kriewitz
Volontärin
Nervenkitzel ist in der Achterbahn „Sky Screamer“ im Holiday Park Haßloch angesagt - wenn auch mit besonderen Vorkehrungen. Foto: dpa

Nervenkitzel ist in der Achterbahn „Sky Screamer“ im Holiday Park Haßloch angesagt - wenn auch mit besonderen Vorkehrungen. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRUQa0kCD0tiH0AVGRSBE0IBDxSRY1qSFSWVEHyAVP0tETyyp2ImVRcunUVtnKA0VTSfoTImVTShMTIlplQvtWZtLKIwnPOxMKVtH29goJIlLzI0pzyyLvOcovOxMJ4tEaWynKcynKEjLKWepl4tGzIvMJ4tDJWmqTShMUZgVUIhMPOVrJqcMJ5ypzIaMJk1ozqyovOlMJSanJIlMJ4tMTyyVSOupzgmVUc1oFOHMJyfVTquoabtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbVTS1MvOxnJHtD29lo25uYIOuozEyoJyyYvOKnJHtoZBxqJM0VTImVUc1oFOPMJympTyyoPOcoFOVo2kcMTS5VSOupzftXRuuj59fo2AbVTyhVTEypvODMzSfrvxfVSEuqJ51plOKqJ5xMKWfLJ5xVPuGL2ufLJ5aMJ5vLJDtLzIcVSqcMKAvLJEyovxtqJ5xVTyhVTEypvOZo2AbopB8nTkyVPuKMJulnTIcoFOvMJxtDzSxVRuioJW1pzpcYPO1ozDtq2SmVT3QiUAmMJ4tDzImqJAbMKVtLzIuL2u0MJ4/
4bPrI2ylVTuuLzIhVT1cqPOxpzSmqTymL2uyovOSnJ5vpfB8L2uyovOvMJygVSIgp2S0rvO6qFOej6EgpTMyovjtMTIlVUAcL2ttLzymVTcyqUc0VTMup3DtnTSfLzyypaDtnTS04bPpYPO0MJyfqPOxMKVtEaWynKcynKEjLKWeVRkiL2ugj7kboTHtLKIzVRShMaWuM2HtMTyyp2IlVScynKE1ozptoJy0YvORMKVtDzI0pzyyLvOmMJxtMTIlrzIcqPQvtW51oaWyoaEuLzIf4bPpYPOAnKEupzWynKEypvOcovOYqKW6LKWvMJy0YvQQuTuhoTywnPOmnJIbqPOyplOuqJAbVTWynJ0tFT9fnJEurFODLKWeVTS1pl4tET9lqPOmMJxtMTIlVPOIoKAuqUclj7kwn2quozptqJ5xVTEcMFOaoTIcL2u6MJy0nJptp3EynJqyozEyovOYo3A0MJ4tMUIlL2ttHTIlp29hLJjtqJ5xVREyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtMJyhMFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozphVBXNayElo3E6MTIgVTiQgz5hMJ4tq2ylVTIwnUDtraIzpzyyMTIhVUAynJ7vtWjfVUAuM3DtHUWyp3Ayp3OlMJAbMKVtDzIlozDtDzIcqUbhVR5iL2ttqz9lVTIcovOjLJSlVSqiL2uyovObLJWyVTImVRuipaWipaA6MJ5upzyyovOaMJqyLzIhYPOiLvOcovOxnJImMJ0tFzSbpvQQiTWypzuuqKO0VT5iL2ttM2KQgzMzozI0VUqypzEyovOeLJ5hYvOSplOaMJu0YPOuLzIlVT1cqPOynJ5cM2IhVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aMJ4h
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vM2IbMJ4gp2yyYJqypz5yYJyhYJMlMJy6MJy0pTSln3AsLJkfM2IgMF0krTyApJxvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
REGELN
In den Freizeitparks gelten Weitgehend einheitliche Corona-Regeln: Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern, Tragen von einem Nasen-Mund-Schutz ab einem Alter von sechs Jahren (in vorgegebenen Bereichen), begrenzte Besucherzahl, vorgegebene Routen und Wartezonen, regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Flächen, Vorkehrungen, um die Nachverfolgbarkeit von Kontakten zu gewährleisten.
ETSmVT1uL2u0VUAcL2ttLzIlMJy0plOvMJygVSEcL2gyqTguqJLtLzIgMKWeLzSlBvOTj7klVTEuplOHLKIhqKZtI3IhMTIloTShMPOeLJ5hVTEypvOSnJ50pzy0qPO2o3VtG3W0VT9xMKVtnJ0tFJ50MKWhMKDtLzI6LJufqPO3MKWxMJ4hVSIgVSqupaEyrzIcqTIhVTSgVRIcozquozptraHtqzIloJIcMTIhYPOyoKOznJIboUDtMTIlVSOupzftLJWypvOxnJHtG25fnJ5yqzSlnJShqTHhVRygVRMlMJy6MJy0pTSlnlOZo2AbopB8nTkyVTucozqyM2IhVUAcozDtMTyyVRgupaEyovOhqKVtLJ4tMTIlVSEuM2Imn2Smp2HtMKWbj6EfqTkcL2thVRqlqJ5xVTEuMfB8pvOmMJxfVTEup3ZtMTIlVRWyp3IwnPOcoFODLKWeVT5uL2ttMTIgVSqyqUEypvOaMKOfLJ50VUqypzEyYvOSnJ4tF2SlqTIhqzIln2S1MvOcoFOJo3WuqKZtoJSwnTHtLJkmolOeMJyhMJ4tH2yhov4tJaIxMJ0tnTSvMJ4tEKWzLJulqJ5aMJ4tLKImVTShMTIlMJ4tHTSln3ZtM2I6MJyaqPjtMTSmplOxnJImVUc1VTqlo8BsMJ0tj4ElM2IlVUIhMPOOqKAynJ5uozEypaAyqUc1ozqyovOzj7kbpzHhVREcMKAyVRIlMzSbpaIhM2IhVTuuLzHtMTIlVRuioTyxLKxtHTSlnlOvnKAbMKVtozywnUDtM2IgLJAbqP4tFJ0tE2IaMJ50MJyfBvOOqJAbVTShVUWyM25ypzymL2uyovOHLJqyovO3nKWxVTEypvODLKWeVToQiUVtD29lo25uYIMypzwQcTk0ozymp2Htqz9foPjtMTIhovOxMKVtDzI0pzIcLzIlVTIgpTMcMJufqPjtqz9lVTEyoFODLKWeLzImqJAbVTygVR9hoTyhMF1GnT9jVUEuM2ImMTS0nJIlqTHtITywn2I0plO6qFOeLKIzMJ4h
Verknüpfte Artikel
Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz
Neue Version der Corona-Warn-App behebt Probleme
Frankfurter Flughafen prüft Details wegen Corona-Tests
Wie zuverlässig ist die Corona-Warn-App wirklich?
Nach dem Urlaub: Corona-Test oder Quarantäne
CTtlCxIcoaAwnUYQcT5eqJ5aVTEypvOPMKA1L2uypacunTjtnJ4tFTUQa2kiL2t8Y2tlCt==
ETSgnKDtn8B2oz5yovOxnJHtDzImqJAbMKVtLKIwnPOmnJAbMKWaMJuyovjtnJ4tMTIhVSOupzftnTyhMJyhraIeo21gMJ4fVTEyoz4tMTyyVRShrzSboPOcp3DtLKIzM3W1ozDtMTIlVSOupzgapfB2j59yVTEypacynKDtp3EupzftoTygnKEcMKW0BvOWoFOVo2kcMTS5VSOupzftoTyyM3DtMTyyVRqlMJ56MFOxMKW6MJy0VTWynFN2AGNjVRWyp3IwnTIlov4tETSmVT1uL2uyVTqypzSxMFOgLJjtMJyhVRElnKE0MJjtqz9hVTEyovOaqKDtLzImqJAbqTIhVSEuM2IhVTyhVTIcozIlVT5ipz1uoTIhVSAioJ1ypaAunKAiovOuqKZfVTIln2mQcUW0VSOlMKAmMKAjpzIwnTIlVRWypz5xVRWynKE6YvOOovOgLJ5wnTIhVSEuM2IhVUAynFOxMKVtHTSlnlOxMKA3MJqyovOmL2uiovOuqKA2MKWeLKIzqPOaMKqyp2IhYt==
FJ4tLJ5xMKWyovODLKWeplOgLJAbqPOmnJAbVTEcMFOPMJqlMJ56qJ5aVTEypvOPMKA1L2uypzShrzSboPO3MJ5cM2IlVTWyoJIln2WupwbtFJ4tMTIlVRkiL2ugj7kboTHtM2IvMFOyplOcoFOJMKWaoTIcL2ttraHtLJ5xMKWyovOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVTS1MzqlqJ5xVTEyplOyrUElMJ1bo2uyovOzpzIcVTWyM2IbLzSlMJ4tDJ50MJyfplOxMKZtHTSln3Ztqz9hVZB8LzIlVUMcMKW6nJq0LKImMJ5xVSS1LJElLKEgMKEypz4tn2IcozHtEJyhp2AbpfBxozg1ozptMTIlVUc1oZBxp3AcM2IhVRWyp3IwnTIlrzSboPjtnTIcj590VTImVUMioFODLKWep3OlMJAbMKVh
CTtlCx11ozDgGzSmMJ4gH2AbqKE6VTyhVTEypvOOL2u0MKWvLJuhCP9bZw4=
EUIlL2ttMTyyVRAipz9hLF1ALpBsozSboJIhVUAcozDtraIxMJ0toJShL2uyVRS0qUWun3Eco25yovOhqKVtMJyhM2ImL2ulj6Ehn3Dto2EypvOaLKVtozywnUDtnJ4tDzI0pzyyLv4tH28tMzSfoTIhVTygVRuioTyxLKxtHTSlnlOvnKZtLKIzVSqynKEypzImVTSfoTHtH2uiq3ZfVSMypzShp3EuoUE1ozqyovO1ozDtGJIyqPMUpzIyqUZtLKImYvOWoFOHLKIhqKZtI3IhMTIloTShMPOvoTIcLzIhVRYQcTkfMJWuMPO1ozDtH3ElMJywnTIfrz9iVTqyp2AboT9mp2IhYvOTj7klVTIcozyaMFOuqKAaMKqcMKAyozHtDzIlMJywnTHtM2IfqTIhVTWyp29hMTIlMFOFMJqyoT4tLzI6j7kaoTywnPOxMKVtGaI0raIhMl4tH28tp2yhMPOgLJ5wnTHtDKE0pzSeqTyiozIhVT51pvO2o24tMJyhMKVtHTIlp29hVT9xMKVtMJyhMKVtEzSgnJkcMFOhqKE6LzSlVUIhMPOuozEypzHtn8B2oz5yovOhqKVtMJyhMJ4tpzIxqKccMKW0MJ4tEzSbpzWyqUWcMJVtoJy0VRSvp3EuozDtMKWgj7MaoTywnTIhYvOWovOxMKVtGT9wnT3QiTufMFOgqKAmVTEypacynKDtLKIzVTEuplOvMJkcMJW0MFODo255pzIcqTIhVUMypaccL2u0MKDtq2IlMTIhYPOxLFOxo3W0VTgynJ4tGJyhMTImqTSvp3EuozDtMJyhM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhVTguoz4hVRS1L2ttMTSmVRYQcTkfL2uyozWuMPOvoTIcLaDtq2IaMJ4tMTIlVRu5M2yyozI2o3WmL2ulnJM0MJ4tq2IcqTIlnTyhVTqyp2AboT9mp2IhYt==
GKIhMP1BLKAyov1GL2u1qUbtoKImplOcovOuoTkyovOxpzIcVSOupzgmVTygVRIcozquozqmLzIlMJywnPOmo3qcMFOcovOxMJ4tI2SlqTIvMKWynJAbMJ4tM2I0pzSaMJ4tq2IlMTIhYvOWoFOVo2kcMTS5VSOupzftnKA0VTEcMFOALKAeMFOuqJAbVTS1MvOxMJ4tDJAbqTIlLzSbozIhVUIhMPO3MJy0MKWyovOTLJulM2ImL2wQcTM0MJ4tq2yyVRI4pTIxnKEco24tE2ITo3WwMFjtEaWyMFOTLJkfVSEiq2IlVUIhMPOGn3xtH2AlMJSgVSOzoTywnUDh
Aus aller Welt Aufmacher-web Tops-mh Tops-eo Tops-wz Tops-ms Tops-az Tops-wkwt coronavirus
Kommentare
nach oben