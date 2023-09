Verkaufshit „DDR-Softeis“: Kindheitserinnerung zum Schlecken

Tatsächlich sind die alten Maschinen in etlichen Eisläden noch immer im Einsatz. Ulrike Helbig (56) hat in ihrer „Eisfabrik“ im thüringischen Gößnitz drei Maschinen aus den 80er Jahren stehen. Zwei produzieren ihr „Original DDR-Softeis“, eine dient als Ersatzteilspender. Helbig hat 2015 mit dem Softeis begonnen, neben ihrem Hauptjob in der Pflege. „Ich habe es als zweites Standbein angefangen und wusste nicht, dass es so gut läuft.“ Seit 2018 gilt ihre ganze Aufmerksamkeit dem Eis.