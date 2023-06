Verletzte bei Massenschlägerei in Essen - Clankriminalität?

Essen (dpa) - . Bei einer Massenschlägerei unter mindestens 80 Personen sind am späten Freitagabend in Essen mehrere Beteiligte und zwei Polizisten verletzt worden. Mehrere Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Polizei sei mit einem „größeren Aufgebot“ und einem Hubschrauber im Einsatz gewesen. Wie viele Verletzte es gab, sei noch unklar. Es gehe wahrscheinlich um einen „Konflikt im Bereich der Clankriminalität“.