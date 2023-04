Vermeintliche Handgranate sorgt für Großeinsatz

Die Bundespolizei stellte die Powerbank sicher und hob die Absperrungen nach knapp einer Stunde auf, der Zugverkehr rollte wieder. Kameraaufzeichnungen im Hauptbahnhof ergaben, dass die 38-Jährige nach dem Halt in Hannover in einen ICE in Richtung Hamburg eingestiegen war. Am Bahnhof Hamburg-Harburg wurde die Frau gestellt. Gegen sie wird strafrechtlich wegen Störung des öffentlichen Friedens ermittelt.