Vermisster Fünfjähriger: 1000 Menschen bei Schweigemarsch

Saarbrücken (dpa) - . In Saarbrücken haben sich rund 1000 Menschen zu einem Schweigemarsch für den seit Montag vermissten fünfjährigen Jungen getroffen. Der Marsch sei gegen 16.30 Uhr gestartet, sagte ein Polizeisprecher. In einem Video auf Facebook war zu sehen, wie sich die Menschen - viele mit weißen T-Shirts bekleidet - in langsamen Schritttempo bewegten und Luftballons sowie Suchplakate hochhielten.