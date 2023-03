Vermisster Vater von Fußballprofi ist tot

Donaueschingen (dpa) - . Im Fall des vermissten Vaters des Magdeburger Fußballprofis Kai Brückner herrscht nun Gewissheit. Bei dem in einem Fluss in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gefundenen Toten handelt es sich um den 61-Jährigen. Ein vorläufiges Obduktionsergebnis bestätigte am Freitag den Verdacht, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann sei demnach ohne Fremdeinwirkung ums Leben gekommen. „Wir gehen von einem Unglücksfall aus“, sagte der Sprecher. Zuvor hatte der „Südkurier“ darüber berichtet.